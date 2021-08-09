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Понедельник, 9 августа, 2021
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В Костроме пропадает асфальт с моста через Волгу

Никита Брыкин
В Костроме пропадает асфальт с моста через Волгу
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Жители Костромы обратили внимание на отсутствие асфальта на некоторых участках моста через Волгу, пишет портал K1News.

По словам автомобилистов, им в буквальном смысле страшно за свои транспортные средства из-за риска попасть в яму и испортить колеса.

«Ехал сегодня в сторону Заволги, ямки там такие, что можно колеса оставить, осторожнее ездите по правым полосам. Вдоль отбойника можно хорошо провалиться, и в одном месте две больших ямы вдоль стыка», — рассказал костромич.

Горожане выразили обеспокоенность по поводу удручающего состояния асфальтного покрытия на мосту и понадеялись, что эта проблема решится в ближайшее время.

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