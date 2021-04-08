В Костроме педофил больше шести лет насиловал падчерицу и требовал выкуп за видео

Свердловский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Костромы, которого признали виновным в сексуальном насилии и вымогательстве, пишет портал «Новые известия».

По данным следствия, отчим начал насиловать свою падчерицу, когда девочке только исполнилось 12 лет. Это продолжалось на протяжении шести лет. Девочка никому не говорила о случившемся, опасаясь мести со стороны педофила.

Когда падчерице исполнилось 18 лет, она сбежала от насильника в другой город. Злоумышленник нашел ее там и стал требовать новых встреч и сексуальных развлечений. При этом изверг угрожал, что, если жертва откажется, то он распространит среди знакомых и в Интернете ее интимные фото и видео.

В 2018 году отчим создал в социальных сетях фейковую страницу от имени падчерицы, на которой опубликовал фото и видео и потребовал от жертвы выкуп в 150 тысяч рублей.

Отметим, что педофила приговорили к 11 годам в колонии строго режима.