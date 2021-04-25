3.9 C
Рязань
Понедельник, 26 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Костроме осудили женщину, которая привела в школу ребенка и похитила кошелек учительницы

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
- Advertisement -

В Костроме вынесли приговор женщине, которая привела дочь устраивать в новую школу, но похитила кошелек учительницы. Об этом сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда.   

В ходе расследования выяснилось, что 1 октября 30-летняя костромичка привела свою дочь в одну из школ. Женщина хотела перевести ребенка из одного учреждения в другое. В здании в Заволжском районе она встретила учительницу, которая вышла из кабинета в поисках директора школы. 

— Работница оставила свою сумку в кабинете, а пришедшая женщина похитила из нее кошелек стоимость 5 286 рублей. При этом внутри находились 1 700 рублей и две банковские карты, — говорится в сообщении. 

Когда учительница вернулась в кабинет, то не обнаружила там женщину с ребенком. Через некоторое время ей стали поступать сообщения о списании средств. Перед блокировкой карт злоумышленница успела оплатить покупки на общую сумму 1 682 рубля. 

Женщина призналась в содеянном. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде двух детей и возмещения ущерба пострадавшей. Костромичке назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]