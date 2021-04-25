В Костроме осудили женщину, которая привела в школу ребенка и похитила кошелек учительницы

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В Костроме вынесли приговор женщине, которая привела дочь устраивать в новую школу, но похитила кошелек учительницы. Об этом сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда.

В ходе расследования выяснилось, что 1 октября 30-летняя костромичка привела свою дочь в одну из школ. Женщина хотела перевести ребенка из одного учреждения в другое. В здании в Заволжском районе она встретила учительницу, которая вышла из кабинета в поисках директора школы.

— Работница оставила свою сумку в кабинете, а пришедшая женщина похитила из нее кошелек стоимость 5 286 рублей. При этом внутри находились 1 700 рублей и две банковские карты, — говорится в сообщении.

Когда учительница вернулась в кабинет, то не обнаружила там женщину с ребенком. Через некоторое время ей стали поступать сообщения о списании средств. Перед блокировкой карт злоумышленница успела оплатить покупки на общую сумму 1 682 рубля.

Женщина призналась в содеянном. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде двух детей и возмещения ущерба пострадавшей. Костромичке назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.