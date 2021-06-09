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В Костроме осудили бывшего сотрудника МЧС

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор бывшего начальника ФГКУ «1 ОФПС по Костромской области» ГУ МЧС России, пишет портал «Kostroma.Today».

Сообщается, что в 2018 году один из компаний должна отремонтировать машины и пожарную технику отряда. Стоимость государственного контракта составляла более полутора миллиона рублей.

При этом ремонт был сделан только на 700 тысяч. Начальник отряда знал об этом, однако подписал все документы. На оставшиеся деньги злоумышленник отремонтировал свою личную технику.

В итоге мужчине назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

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