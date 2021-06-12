В Костроме наказали ответственных за страшные помойки

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Костромские инспекторы выписывают штрафы за неубранные помойки, пишет портал «Kostroma.Today».

Ранее горожане стали жаловаться на печальное состояние контейнерных площадок. Выяснилось, что на некоторых их них мусор не вывозится месяцами.

В пресс-службе администрации уточнили, что с начала года специалисты проверили восемьдесят контейнерных площадок. В итоге они выписали двадцать протоков.

Размер штрафа за такие нарушения составляет от пяти до тридцати тысяч рублей. Всего нарушителей наказали на девяносто тысяч рублей.