В Костроме муж оказался на грани жизни и смерти из-за имени покойной жены

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Вынесен приговор жительнице Костромы, которая пыталась убить мужа из-за его роковой ошибки, пишет портал «Kostroma.Today».

Сообщается, что супруги вместе выпивали дома. В какой-то момент мужчина случайно назвал возлюбленную именем покойной жены. Костромичка не выдержала и взяла кухонный нож.

Злоумышленница ударила обидчика лезвием в спину. Вскоре приступ ревности женщины сошел на нет, и она вызвала скорую помощь. Выяснилось, что мужчина получил колото-резаное ранение задней поверхности грудной клетки и мог умереть.

Суд приговорил нападавшую к терм годом лишения свободы в исправительной колонии общего режима.