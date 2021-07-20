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Вторник, 20 июля, 2021
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В Костроме муж оказался на грани жизни и смерти из-за имени покойной жены

Никита Брыкин
В Костроме муж оказался на грани жизни и смерти из-за имени покойной жены
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Вынесен приговор жительнице Костромы, которая пыталась убить мужа из-за его роковой ошибки, пишет портал «Kostroma.Today».

Сообщается, что супруги вместе выпивали дома. В какой-то момент мужчина случайно назвал возлюбленную именем покойной жены. Костромичка не выдержала и взяла кухонный нож.

Злоумышленница ударила обидчика лезвием в спину. Вскоре приступ ревности женщины  сошел на нет, и она вызвала скорую помощь. Выяснилось, что мужчина получил колото-резаное ранение задней поверхности грудной клетки и мог умереть.

Суд приговорил нападавшую к терм годом лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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