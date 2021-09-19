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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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В Костроме девушка провалилась в люк рядом с остановкой

Никита Брыкин
В Костроме девушка провалилась в люк рядом с остановкой

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Жительница Костромы пожаловалась на неприятную ситуацию, в которую она попала рядом с остановкой на улице Радиозаводской, пишет Kostroma.Today.

По словам девушки, накануне она не заметила люк, который был закрыт, однако рядом оказалась внушительная дыра. В итоге костромичка полностью провалилась одной ногой.

«Хорошо, что я легко отделалась, но есть другие люди, маленькие детки и домашние животные», — пожаловалась девушка.

К счастью, пострадавшая отделалась ушибами и царапинами по всей ноге.

В городской администрации отметили, что специалисты водоканала в ближайшее время заделают дыру рядом с люком.

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