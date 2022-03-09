В Королёве погиб 70-летний учёный космической отрасли

Вечером 7 марта в подмосковном Королёве обнаружили тело 70-летнего доктора наук, начальника сектора космической навигации «Ракетно-космической корпорации «Энергия» Михаила Михайлова, сообщает «МК».

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Мужчина находился без сознания. Его срочно госпитализировали в больницу, но по дороге он скончался.

В квартире погибшего также обнаружили записку, в которой Михайлов просит «никого не винить в его смерти, похоронить рядом с родителями». По одной из версий, мужчина мог покончить с собой.

Как пишет «КП», следов проникновения в дом посторонних нет. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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Михаил Михайлов является автором более 50 работ, 60 изобретений. Преподавал на кафедрах МГТУ имени Баумана и МФТИ. Разрабатывал системы автономной спутниковой навигации для кораблей «Прогресс-МС» и «Союз-МС».