В Кораблинском районе Рязанской области пропал 84-летний мужчина

В селе Алексеевка Кораблинского района пропал мужчина 1938 года рождения. С 12 октября местонахождение Анатолия Ивановича Иглина неизвестно.

Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Пенсионер выехал на автомобиле ВАЗ-2105 вишнёвого цвета из деревни Алексеевка в неизвестном направлении.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, голубые глаза.

Если вы видели этого человека или Вам известно его местонахождение, просьба звонить по телефонам: дежурный отряда +7 (920) 980-21-71, +7 (4912) 51-21-71, полиция — 112.

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