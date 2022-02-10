В Кораблинском районе прививки от COVID-19 сделали 80% населения

9 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал в рабочей поездке в Кораблинском районе, где ознакомился с ходом вакцинации от коронавируса.

Прививки от COVID-19 население получает на базе Кораблинской межрайонной больницы. Глава региона осмотрел приёмный покой учреждения, пункт вакцинации, а также оценил работы регистратуры. Сейчас в районе прошли вакцинацию более 11 тысяч человек. Это почти 80% от прикреплённого взрослого населения.

— Это очень хороший показатель. Видно, что люди дисциплинированы и заботятся о своем здоровье и своих близких. Пока не везде такая ситуация. На уровне области пока вакцинировано 67% от взрослого населения. Поэтому еще есть, над чем работать, — заявил Любимов.

Главврач медучреждения Галинина Калинина также рассказала, что на базе больницы действует отделение для взрослых пациентов с COVID-19. Оно оснащено кислородными концентраторами, имеется необходимый запас медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией выделен кабинет с изолированным входом.

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Губернатор отметил, что коллектив кораблинской больницы ответственно относится к делу. Для удобства пациентов они сделали упор на обслуживании на дому. Он также добавил, что в Рязанской области удалось выстроить логистику с доставкой ПЦР-тестов в лаборатории Рязани. Это позволило сократить сроки получения результатов.