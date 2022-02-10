В Кораблинском районе прививки от COVID-19 сделали 80% населения

9 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал в рабочей поездке в Кораблинском районе, где ознакомился с ходом вакцинации от коронавируса.
Прививки от COVID-19 население получает на базе Кораблинской межрайонной больницы. Глава региона осмотрел приёмный покой учреждения, пункт вакцинации, а также оценил работы регистратуры. Сейчас в районе прошли вакцинацию более 11 тысяч человек. Это почти 80% от прикреплённого взрослого населения.
Главврач медучреждения Галинина Калинина также рассказала, что на базе больницы действует отделение для взрослых пациентов с COVID-19. Оно оснащено кислородными концентраторами, имеется необходимый запас медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией выделен кабинет с изолированным входом.
Губернатор отметил, что коллектив кораблинской больницы ответственно относится к делу. Для удобства пациентов они сделали упор на обслуживании на дому. Он также добавил, что в Рязанской области удалось выстроить логистику с доставкой ПЦР-тестов в лаборатории Рязани. Это позволило сократить сроки получения результатов.