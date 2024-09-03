Вторник, 3 сентября, 2024

В Кораблинском районе дальнобойщик выстрелил в голову коллеге во время ссоры

Автор: Алексей Самохин

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1967 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство по статье 105 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел 16 ноября 2023 года на участке трассы Р126 Рязань—Ефремов в Кораблинском районе Рязанской области.

По версии следствия, конфликт возник между водителями двух седельных тягачей. В ходе ссоры один из водителей начал стрелять из пистолета ограниченного поражения, ранив своего оппонента в голову. Стрельба произошла в темное время суток, что позволило потерпевшему скрыться и обратиться за медицинской помощью. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Личность стрелявшего была установлена благодаря оперативным действиям правоохранительных органов. Мужчину задержали и доставили в следственный отдел.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело передано в суд, где обвиняемый предстанет перед судом за покушение на убийство.

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