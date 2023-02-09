Четверг, 9 февраля, 2023
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В конкурсе на пост главы рязанского Фонда капремонта осталось два участника

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После первого этапа конкурсного отбора на должность руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области остались два кандидата. Протокол заседания комиссии опубликован на сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Борьбу за пост продолжат исполняющий обязанности директора Виталий Дубровин и директор по организации проведения капитального ремонта Фонда Дмитрий Анастасьин.

Подававший документы для участия Роман Наумов не прошёл по одному из пунктов требований.

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