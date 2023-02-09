В конкурсе на пост главы рязанского Фонда капремонта осталось два участника

После первого этапа конкурсного отбора на должность руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области остались два кандидата. Протокол заседания комиссии опубликован на сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Борьбу за пост продолжат исполняющий обязанности директора Виталий Дубровин и директор по организации проведения капитального ремонта Фонда Дмитрий Анастасьин.

Подававший документы для участия Роман Наумов не прошёл по одному из пунктов требований.