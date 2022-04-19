В Кохме прокомментировали ситуацию с горой мусора на территории школы №5

Администрации города Кохмы прокомментировали ситуацию с горой мусора на территории школы №5, пишет IvanovoNews.
Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой видна помойка на пришкольном участке. Родители учеников сообщили, что она существует еще с осени.
Чиновники утверждают, что мусор с территории школы вывозится регулярно.
«В связи с погодными условиями вывоз мусора планировался на последнюю неделю апреля после проведения уборки территории», – отметили в администрации Кохмы.
Местных жителей просят не захламлять территорию школы.