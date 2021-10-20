В Клепиковском районе задержали мужчину за выращивание конопли

В Клепиковском районе Рязанской области полиция задержала 50-летнего жителя деревни Чебукино, который подозревается в выращивании и изготовлении наркотических веществ. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Оперативники обнаружили в квартире мужчины 1 килограмм 212 граммов высушенной марихуаны, а также горшки для выращивания этих растений.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного изготовления и оборота наркотиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, по которой грозит до 3 лет лишения свободы.