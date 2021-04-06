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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Клепиковском районе ввели карантин по бешенству

7info
Фото издательства «Пресса»

Губернатор Николай Любимов ввёл карантин по бешенству в Клепиковском районе Рязанской области. Постановление опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Карантин действует на личном подворье в доме №36 деревни Фомино, неблагополучным пунктом объявлено Болоньское сельское поселение.

В течение 60 дней в карантинной зоне запрещено лечить восприимчивых животных, посещение территории посторонними людьми. Животных нельзя вывозить, ввозить, снимать с них шкуры.

Ветеринарам предписано принять все необходимые меры.

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