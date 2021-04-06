В Клепиковском районе ввели карантин по бешенству

Губернатор Николай Любимов ввёл карантин по бешенству в Клепиковском районе Рязанской области. Постановление опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Карантин действует на личном подворье в доме №36 деревни Фомино, неблагополучным пунктом объявлено Болоньское сельское поселение.

В течение 60 дней в карантинной зоне запрещено лечить восприимчивых животных, посещение территории посторонними людьми. Животных нельзя вывозить, ввозить, снимать с них шкуры.

Ветеринарам предписано принять все необходимые меры.