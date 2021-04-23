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Пятница, 23 апреля, 2021
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В Клепиковском районе ремонтируют дорогу до Касимова

7info
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На территории Клепиковского района ремонтируют участки автодороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

В четверг, 22 апреля, рабочие латали ямы на дороге между деревнями Верещугино и Кобылинка. 

ГК «Альянс» за неделю отремонтировала дороги на Рязань, Москву, объездную вокруг Спас-Клепиков. Сейчас делают дорогу на Касимов. 

По словам мастера компании Виктора Самсона, до 10 мая рабочие должны заделать ямы на автодороге на территории Клепиковского района. Затем приступят к ремонту второстепенных дорог. 

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