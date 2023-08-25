Пятница, 25 августа, 2023
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В Клепиковском районе ремонтируют дорогу через деревню Егорово

7info7

В Клепиковском районе продолжается ремонт дороги через деревню Егорово. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние приводится участок дороги протяженностью 1,1 км. Работы проходят на главной улице деревни, ведущей к фельдшерско-акушерскому пункту.

В настоящее время специалисты подрядной организации продолжают ремонт основания дороги: устраивают слои из песка и щебня, укладывают геотекстиль. Параллельно идет строительство линий искусственного электроосвещения, ремонт водопропускной трубы, укладка бордюрного камня. Полностью завершить работы на объекте планируется до конца сентября.

В текущем дорожно-строительном сезоне в Клепиковском районе в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут также участок дороги Тума – Малахово – Колесниково – Акулово протяженностью более 15 км.

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