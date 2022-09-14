В Клепиковском районе ребёнку приходилось добираться до школы 25 километров

Прокуратура Клепиковского района Рязанской области по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства об образовании.

Выяснилось, что ребёнок проживает в 25 километрах от учебного заведения. В нарушение закона его подвоз до школы и обратно не обеспечен.

Дорожное полотно школьного маршрута, как показало обследование, находилось в плохом состоянии – были выбоины, просадки и проломы.

В результате вмешательства прокуроров разработан и утверждён паспорт школьного маршрута, дорожное покрытие на этом участке приведено в нормативное состояние. Об этом сообщает прокуратура Клепиковского района.