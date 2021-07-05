В Клепиковском районе мужчина угнал автомобиль знакомого и разбил его

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В Клепиковском районе 37-летний мужчина угнал автомобиль знакомого и разбил его. На дорогом внедорожнике подозреваемый влетел в столб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение, что «Митсубиси» попал в ДТП на окраине деревни Тетерино. Дело в том, что современный автомобиль оснащен специальной системой оповещения в случае происшествия.

— Как только в машине сработали подушки безопасности, то координаты аварии пришли на пульт дежурному ЕДДС. Тот сообщил о происшествии в полицию, — говорится в сообщении.

Приехавшие правоохранители обнаружили возле автомобиля пьяного 37-летнего жителя Московской области. Оказалось, что мужчина не имеет прав, да и машина ему не принадлежит.

Владельцем «Митсубиси» оказался 56-летний житель Московской области. В выходные дни он приезжал на дачу в деревню Тетерино. Когда мужчине сообщили о происшествии, он сильно удивился.

— Потерпевший нанял 37-летнего мужчину для помощи в ремонте дачи. В тот день после долгой работы хозяин с рабочим решили выпить. 56-летний мужчина быстро заснул, а его знакомый взял ключи от автомобиля и поехал прокатиться по деревне, — говорится в сообщении.

Подозреваемый не справился с управлением и врезался в столб. Машина получила серьезные механические повреждения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.166 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.