В Китае стартовали съемки второго сезона реалити ТНТ «Сокровища императора»

В Китае стартовали съемки второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора» (16+), который по масштабам не только превзойдет первый сезон, но и станет одним из самых грандиозных проектов, которые когда-либо снимались для нашей страны!

По правилам шоу, звёзды в парах с тем, кого они сами себе выбрали, проходят испытания, перемещаясь по китайской провинции. У них нет телефонов, они не знают языка, но есть огромное желание победить и выиграть солидный приз. А это значит, что звёзды применят все коммуникационные навыки и смекалку, чтобы выполнить задание первыми. Их задача дойти из пункта А в пункт Б. Та пара, которая придёт к финишу последней, покидает проект.

В новом сезоне съемки проходят в провинции Хэнань — самой густонаселенной провинции в мире. В ней живёт 120 миллионов человек, так же как и во всей России. В этой провинции находится современная столица — город Чжэнчжоу, две из четырех древних столиц Китая Лоян и Кайфэн, а также тот самый известный Шаолиньский монастырь. Монахи монастыря примут участие в съемках одной из серий — и это будут самые масштабные съемки реалити!

Проходя невероятные квесты, участники знакомятся с традициями и обычаями Китая, и знакомят зрителей с уникальной культурой Поднебесной.

Ведущие проекта — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Лика Бланк, продюсер проекта: «В этот раз у нас невероятный каст для этого жанра! В этом сезоне участвуют звёзды, которых знают все. Нет ни одного участника, который был бы неизвестен среднестатистическому россиянину».