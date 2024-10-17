Четверг, 17 октября, 2024
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В Китае стартовали съемки второго сезона реалити ТНТ «Сокровища императора»

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Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В Китае стартовали съемки второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора» (16+), который по масштабам не только превзойдет первый сезон, но и станет одним из самых грандиозных проектов, которые когда-либо снимались для нашей страны! 

По правилам шоу, звёзды в парах с тем, кого они сами себе выбрали, проходят испытания, перемещаясь по китайской провинции. У них нет телефонов, они не знают языка, но есть огромное желание победить и выиграть солидный приз. А это значит, что звёзды применят все коммуникационные навыки и смекалку, чтобы выполнить задание первыми. Их задача дойти из пункта А в пункт Б. Та пара, которая придёт к финишу последней, покидает проект. 

В новом сезоне съемки проходят в провинции Хэнань — самой густонаселенной провинции  в мире. В ней живёт 120 миллионов человек, так же как и во всей России. В этой провинции находится современная столица — город Чжэнчжоу, две из четырех древних столиц Китая Лоян и Кайфэн, а также тот самый известный Шаолиньский монастырь. Монахи монастыря примут участие в съемках одной из серий — и это будут самые масштабные съемки реалити!

Проходя невероятные квесты, участники знакомятся с традициями и обычаями Китая, и знакомят зрителей с уникальной культурой Поднебесной. 

Ведущие проекта — Ольга Бузова и Михаил Галустян. 

Лика Бланк, продюсер проекта: «В этот раз у нас невероятный каст для этого жанра! В этом сезоне участвуют звёзды, которых знают все. Нет ни одного участника, который был бы неизвестен  среднестатистическому россиянину».

Ольга Бузова, ведущая реалити-шоу: «Каждый наш сезон где бы он ни был — незабываемый, и мы всегда придумываем что-то новое и интересное для наших звёзд. Второй сезон «Сокровищ императора» не станет исключением. Абсолютно все участники, которых я увидела на старте, меня удивили, а один герой и его появление меня просто шокировало! Я даже представить не могла, что такое может случиться! Вы уже сейчас должны быть заинтригованы, потому что состав участников невероятный!»  

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