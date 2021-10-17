В Кировский области студенты похитили детей и заставили их заниматься мошенничеством

В городе Яранск Кировской области полиция задержала трёх молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет, которые подозреваются в похищении подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Как выяснили следователи, подозреваемые являются студентами местного колледжа. Они похитили несовершеннолетних и перевезли их в Чувашию, где заставляли заниматься телефонным мошенничеством и вымогать деньги под женским аккаунтом.

Полиция выяснила, что студенты выбирали скромных детей из неблагополучных семей, после чего подкарауливали их возле школ.

В настоящий момент полиция занимается поисками лидера преступной группировки.