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В Кирове пьяный мужчина выкинул с балкона полуторагодовалого ребенка. Мальчик погиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все произошло днем 11 мая. По версии следователей, 42-летний пьяный мужчина остался наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой. Тогда он выбросил мальчика с балкона пятого этажа.

— На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемого задержали, — говорится в сообщении.

Следователи также возбудили дело по ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи считают, что трагедия стала возможной из-за халатного отношения к своим обязанностям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Они не обеспечили надлежащий контроль за семьей, в которой мать состояла на профилактических учетах.