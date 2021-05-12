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Среда, 12 мая, 2021
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В Кирове пьяный мужчина выкинул с балкона полуторагодовалого ребенка

Елена Лобанова
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В Кирове пьяный мужчина выкинул с балкона полуторагодовалого ребенка. Мальчик погиб. Об этом сообщает РИА «Новости»

Все произошло днем 11 мая. По версии следователей, 42-летний пьяный мужчина остался наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой. Тогда он выбросил мальчика с балкона пятого этажа. 

— На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемого задержали, — говорится в сообщении. 

Следователи также возбудили дело по ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи считают, что трагедия стала возможной из-за халатного отношения к своим обязанностям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Они не обеспечили надлежащий контроль за семьей, в которой мать состояла на профилактических учетах.

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