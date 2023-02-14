Подростки толпой избили сверстника в Кирове, кадры с места случившегося опубликованы в телеграм-канале «Про Города».

Злоумышленники били парня руками и ногами и прыгали на нем по очереди. Снимавший происходящее на камеру телефона подначивал приятелей.

«Ребенок плакал и молил о пощаде», – говорится в публикации.

В итоге ребенку удалось убежать от агрессоров. Личности участников события установлены.

Следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье «Побои».