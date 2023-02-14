Подростки толпой избили сверстника в Кирове, кадры с места случившегося опубликованы в телеграм-канале «Про Города».
Злоумышленники били парня руками и ногами и прыгали на нем по очереди. Снимавший происходящее на камеру телефона подначивал приятелей.
«Ребенок плакал и молил о пощаде», – говорится в публикации.
В итоге ребенку удалось убежать от агрессоров. Личности участников события установлены.
Следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье «Побои».
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