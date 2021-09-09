В кинотеатрах стартовал показ фильма, который снимал в Костроме

В четверг, 9 сентября, в кинотеатрах стартовал показ фильма, который снимали в Костроме. Об этом сообщает Kostroma.today.

Фильм «Небесная команда» (12+) рассказывает о хоккейной команде «Локомотив», которая погибла 7 сентября 2011 года.

В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

Фильм снимали в нескольких городах и странах. В Костроме съемки картины выпали на июль 2020 года.