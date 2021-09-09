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Четверг, 9 сентября, 2021
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В кинотеатрах стартовал показ фильма, который снимал в Костроме

Елена Лобанова
В кинотеатрах стартовал показ фильма, который снимал в Костроме

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В четверг, 9 сентября, в кинотеатрах стартовал показ фильма, который снимали в Костроме. Об этом сообщает Kostroma.today

Фильм «Небесная команда» (12+) рассказывает о хоккейной команде «Локомотив», которая погибла 7 сентября 2011 года.

В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

Фильм снимали в нескольких городах и странах. В Костроме съемки картины выпали на июль 2020 года.

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