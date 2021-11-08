В Кемеровской области бабушка истязала 12-летнего внука за любые провинности

В Кемеровской области перед судом предстанет 52-летняя женщина, которая обвиняется в систематических истязаниях своего 12-летнего внука. Об этом сообщает СК по региону.

Как выяснили следователи, бабушка с августа 2021 году регулярно истязала мальчика за любые провинности. В частности, привязывала его к мебели.

Уточняется, что потерпевший проживал вместе с пожилыми супругами, поскольку его мать лишили родительских прав. При этом дедушка ничего не знал о жестоких методах воспитания жены.

Во время расследования женщина полностью признала свою вину. Её будут судить по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).