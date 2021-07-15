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Четверг, 15 июля, 2021
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В КЧР мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю соседку из-за ее «больших рогов и ушей»

Елена Лобанова
В КЧР мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю соседку из-за ее "больших рогов и ушей"
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В Черкесске мужчина изнасиловал и убил 14-летнюю девушку. Ему показалось, что у соседки выросли большие рога и уши. Об этом сообщает Life

Родители восьмиклассницы сообщили в правоохранительные органы о пропаже девочки. Когда полицейские приехали искать пропавшую, их встретил 34-летний мужчина. Он рассказал, что дома девочку бьет мать. Так он пытался запутать правоохранителей, ведь школьница лежала уже мертвой в его квартире. 

— Пока оперативники прочесывали местность, сосед вынес труп 14-летней девочки. Однако мужчину с завернутым в занавески телом встретили полицейские. Подозреваемого задержали, — говорится в сообщении. 

Ранее эти самые занавески несколько дней назад мужчине отдала мать погибшей. 

На допросе мужчина признался, что пригласил девочку домой. Он попросил ее помочь вставить флешку, а после изнасиловал ее. Затем ему вдруг показалось, что у школьницы выросли рога и большие уши, а лицо покрылось волдырями. Он испугался и задушил её леской.

Ранее подозреваемый уже был судим за изнасилование и убийство шестилетней девочки. Тогда его отправили на принудительное лечение, которое он завершил в 2019 году. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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