В Казани мать пинала свою дочь и называла «подопытным кроликом»

Суд вынес приговор в отношении жительницы Казани, которая жестоко избивала свою полуторагодовалую дочь на камеру, пишет КП.

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Как стало известно 1 декабря прошлого года в квартире на проспекте Победы мать толкала и пинала свою малолетнюю дочь, называя ее «подопытным кроликом»‎. Она снимала происходящее на видео.

«Папа думает, что ты подопытный кролик. Можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать, как маму. Ничего с тобой не случится», – повторяла женщина.

После этого злоумышленница отправила эти кадры супругу в качестве мести. Однако он переслал запись своей матери, и уже та обратилась за помощью в полицию.

Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима. Ее лишили родительских прав, а отца ребенка – ограничили в них.