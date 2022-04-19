В Казани бомж изнасиловал женщину при помощи бутылки

Стражи порядка задержали 34-летнего бездомного мужчину, которого подозревают в жестоком изнасиловании 58-летней жительницы Казани, пишет Indie News.

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Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в Ново-Савиновском районе. По предварительной версии, женщина пригласила бездомного к себе в гости, чтобы устроить застолье.

«Ранее судимый мужчина после совместно выпитого алкоголя напал на женщину и надругался над ней при помощи стеклянной бутылки», — сообщил источник.

В итоге потерпевшая попала в больнице с разрывами половых органов и прямой кишки. Сейчас женщина находится в больнице №7. Возбуждено уголовное дело.