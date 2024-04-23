Вторник, 23 апреля, 2024

В Касимовском районе вручили ключи от квартир двум студентам техникума

Автор: 7info

Опубликовано

Счастливое событие произошло в жизни двоих жителей Касимовского района. 22 апреля состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили в районной администрации.

Наталья М. и Григорий К. — студенты 1 и 3 курса Касимовского техникума водного транспорта, будущие повара. Девушка воспитывалась в многодетной приёмной семье Зинаиды Кидяровой. Её старшие родные сёстры уже получили собственные квартиры. Григорий жил с бабушкой, его старший брат тоже получил своё жильё.

Почётную миссию вручения ключей от собственных квартир Наталье М. и Григорию К. выполнила Ирина Ганина, заместитель главы администрации Касимовского района по экономике.

— Собственное жилье — это основа для создания семьи, стабильной работы и полноценной жизни, — подчеркнула Ирина Ганина. — Поздравляю с важным событием! Это новый этап в вашей жизни и я уверена, что здесь вы создадите семейный уют, пусть в ваших домах звучит детский смех. Берегите своё жилье, сохраняйте порядок!

В 2024 году запланировано приобретение 5 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Касимовском районе вручили ключи от квартир двум студентам техникума
В Касимовском районе вручили ключи от квартир двум студентам техникума
В Касимовском районе вручили ключи от квартир двум студентам техникума
В Касимовском районе вручили ключи от квартир двум студентам техникума

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