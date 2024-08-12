Понедельник, 12 августа, 2024

В Касимовском районе в ДТП пострадали трое молодых людей

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/avtoclub62

В субботу, 10 августа, в Касимовском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об аварии сообщается в группе «Автоклуб города Касимов».

ДТП произошло на 5 километре автодороги Касимов-Лашма от автодороги «Ряжск-Касимов-Н.Новгород». За рулем «ВАЗ 21102» находился 18-летний водитель, «Хендаем» управлял 60-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили водитель «ВАЗ 21102» и два 20-летних пассажира этого автомобиля. За медицинской помощью обращался водитель.

В Касимовском районе в ДТП пострадали трое молодых людей
В Касимовском районе в ДТП пострадали трое молодых людей
В Касимовском районе в ДТП пострадали трое молодых людей

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

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