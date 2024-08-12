В Касимовском районе прошли полицейские рейды

В Касимовском районе прошло оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и раскрытие преступлений. В нем приняли участие сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» и спецназ Росгвардии, сообщается в Telegram-канале Рязанская полиции.

В ходе рейда были доставлены в отдел полиции 23 жителя района для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. В результате оперативных мероприятий установлены подозреваемые в совершении 4 краж, в том числе хищения орденов и медалей Великой Отечественной войны. Задержанные дадут показания в рамках возбужденных уголовных дел.

С задержанными гражданами проведены необходимые процедуры: фотографирование, дактилоскопирование и постановка на информационные учеты.