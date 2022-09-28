Среда, 28 сентября, 2022
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В Касимовском районе пропал 28-летний мужчина

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28-летний Карушев Владимир Юрьевич пропал в Касимовском районе Рязанской области. О начале поисков человека сообщили волонтёры ПСО «Мещера».

Карушев живёт в селе Бабино Булыгино, местонахождение мужчины неизвестно с 25 сентября.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Одежда: чёрные брюки, куртка болоньевая осенняя темно-синяя с бежевым воротником, туфли чёрного цвета.

Если вы видели этого человека, или вам известно его местонахождение просьба звонить по телефонам: +7 920 980-21-71, +7(4912)51-21-71.

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