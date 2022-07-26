В Касимовском районе продолжается ремонт дорог.

Ремонт участка от трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов – Погост – Гиблицы – Лубяники – Чарус проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Минтранс Рязанской области ВКонтакте.

Подрядчик приступил к ремонту труб и регенерации основания дороги. Одновременно опиливается кустарник и уширяется проезжая часть. Ремонт ведётся более чем на 33 километрах региональной дороги.

В 2021 году по национальному проекту было отремонтировано 10 километров этой дороги. Покрытие обновили от Егорьевского шоссе до села Степаново.