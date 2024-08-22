Четверг, 22 августа, 2024

В Касимовском районе потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

Автор: Алексей Самохин

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В Касимовском районе ликвидировали загорание на деревообрабатывающем предприятии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в деревне Ташенка Касимовского района поступило в 12:08. В 13:19 ликвидировано открытое горение.

На данный момент проводится проливка и разборка места пожара. В тушении участвовало 11 человек, привлекалось 4 единицы техники.

По предварительной информации пострадавших нет, повреждено два строения на площади около 80 кв. м. и отходы деревопереработки на площади около 100 кв. м.

— В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Наиболее вероятно, причиной пожара стали аварийные явления в электрооборудовании, — сообщил начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Нелин.

В Касимовском районе потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
В Касимовском районе потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

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