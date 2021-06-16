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Среда, 16 июня, 2021
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В Касимовском районе полиция ввела план «Перехват»

7info
Фото: Pixabay
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В Касимовском районе сотрудник и полиции ввели план «Перехват», чтобы задержать мужчину, угнавшего автомобиль. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Об угоне автомобиля сообщил 38-летний мужчина. Водитель привёз продукты в магазин деревни Клетино. Во время разгрузки товара автомобиль угнали от торговой точки.

Полицейские организовали оперативный план «Перехват» и установили патрули на всех выездах из деревни и на близлежащей территории. Вскоре машину остановили на выезде из Клетино. 47-летнего местного жителя задержали.

По предварительным данным, похититель отследил действия водителя, засёк время, которое тот тратит на выгрузку товара. В очередной приезд сельчанин угнал «ГАЗ-52-27». 

Уголовное дело на мужчину завели поч.1 ст.166 УК РФ («Угон»). Виновному грозит до 5 лет лишения свободы. 

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