В Касимовском районе полицейские искали заблудившегося в лесу 75-летнего грибника

В Касимовском районе сотрудники полиции помогли в поисках заблудившегося в лесу 75-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Житель Новой Деревни вместе с родственниками приехал в лес за грибами на автомобиле. Вечером 17 сентября он потерялся. Приехавшие с ним люди сначала искали пенсионера самостоятельно, а затем попросили помощи.

Искали мужчину правоохранители, волонтёры поисково-спасательных отрядов. Пенсионер не взял с собой мобильный телефон, слуховой аппарат и не мог отозваться на сигналы поисковиков.

Утром в субботу полицейские нашли место, где мужчина ночевал. С собой у потерявшегося была зажигалка, он смог разжечь костёр. Днем 18 сентября поступило сообщение, что пенсионер самостоятельно вышел из леса и обратился за помощью к людям. Сейчас состоянию здоровья этого человека ничто не угрожает.