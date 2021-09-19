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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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В Касимовском районе полицейские искали заблудившегося в лесу 75-летнего грибника

7info
В Касимовском районе полицейские искали заблудившегося в лесу 75-летнего грибника

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В Касимовском районе сотрудники полиции помогли в поисках заблудившегося в лесу 75-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Житель Новой Деревни вместе с родственниками приехал в лес за грибами на автомобиле. Вечером 17 сентября он потерялся. Приехавшие с ним люди сначала искали пенсионера самостоятельно, а затем попросили помощи.

Искали мужчину правоохранители, волонтёры поисково-спасательных отрядов. Пенсионер не взял с собой мобильный телефон, слуховой аппарат и не мог отозваться на сигналы поисковиков.

Утром в субботу полицейские нашли место, где мужчина ночевал. С собой у потерявшегося была зажигалка, он смог разжечь костёр. Днем 18 сентября поступило сообщение, что пенсионер самостоятельно вышел из леса и обратился за помощью к людям. Сейчас состоянию здоровья этого человека ничто не угрожает.

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