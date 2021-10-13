В Касимовском районе отремонтировали 10-километровый участок дороги, сообщила официальная группа Рязанской области ВКонтакте.

Для местных жителей эта дорога имеет особое значение: она соединяет несколько населенных пунктов с Егорьевским шоссе — трассой, ведущей из Москвы в Касимов.

Специалисты укрепили основание дорожного полотна, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтировали искусственные сооружения. Также заменили остановочные павильоны и нанесли разметку.

Напомним, что благодаря нацпроекту в Касимовском районе отремонтируют более 44 км автодорог до конца этого года.