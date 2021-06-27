В Касимовском районе освятили новый храм

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27 июня в Касимовском районе в деревне Залесное освятили храм в честь преподобных Петра и Февронии Муромских. Богослужение возглавил митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской епархии, Дионисий, сообщает ТКР.

На литургии присутствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. Богослужение прошло с сохранением всех эпидемиологических ограничений, на территории храмового комплекса для паломников была организована трансляция церковной службы на большой экран. Это позволило верующим наблюдать за происходящим, соблюдая социальную дистанцию.

Место строительства храма выбрано неслучайно. На «свадебную поляну» близ деревни Залесное приезжают молодожёны после регистрации брака в загсе. Символично, что теперь там находится храм в честь князей Петра и Февронии, с древних времён считающихся покровителями семьи и брака.