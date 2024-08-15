В Касимовском районе остановили пьяного водителя

В Касимовском районе полицейские остановили водителя, который управлял автомобилем, будучи пьяным. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Это произошло 13 августа в селе Перво. Выяснилось, что за рулем автомобиля «Киа Рио» был 32-летний водитель. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у него обнаружили 1,635 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это превышает допустимый уровень.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.