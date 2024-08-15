Четверг, 15 августа, 2024

В Касимовском районе остановили пьяного водителя

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Касимовском районе полицейские остановили водителя, который управлял автомобилем, будучи пьяным. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Это произошло 13 августа в селе Перво. Выяснилось, что за рулем автомобиля «Киа Рио» был 32-летний водитель. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у него обнаружили 1,635 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это превышает допустимый уровень.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

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