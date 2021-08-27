В Касимовском районе мужчина угрожал застрелить 36-летнюю женщину 

В Касимовском районе рецидивист угрожал застрелить из пневматического пистолета 36-летнюю соседку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию позвонила пострадавшая жительница Гусь-Железного. По ее словам, пьяный мужчина угрожал застрелить ее из пистолета. Прибывшие полицейские спугнули буяна, и тот убежал в лес. Позже его задержали в соседнем населенном пункте.

По предварительной информации, у 35-летнего жителя Гусь-Железный недавно сгорел дом. Его приютили соседи, а взамен он помогал им по хозяйству. В какой-то момент мужчина начал злоупотреблять спиртным и ссориться с хозяйкой.

— Соседи попросили его «очистить жилплощадь», но рецидивисту это не понравилось и в состоянии алкогольного опьянения он вновь пришел к знакомому дому и пригрозил застрелить хозяйку. Испугавшись, женщина спряталась и вызвала полицию. Узнав об этом, злоумышленник скрылся в лесу и только, когда через сутки он вышел к людям, его разыскали и задержали, — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.