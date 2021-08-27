24 C
Рязань
Пятница, 27 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Касимовском районе мужчина угрожал застрелить 36-летнюю женщину 

Елена Лобанова
В Касимовском районе мужчина угрожал застрелить 36-летнюю женщину 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Касимовском районе рецидивист угрожал застрелить из пневматического пистолета 36-летнюю соседку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию позвонила пострадавшая жительница Гусь-Железного. По ее словам, пьяный мужчина угрожал застрелить ее из пистолета. Прибывшие полицейские спугнули буяна, и тот убежал в лес. Позже его задержали в соседнем населенном пункте. 

По предварительной информации, у 35-летнего жителя Гусь-Железный недавно сгорел дом. Его приютили соседи, а взамен он помогал им по хозяйству. В какой-то момент мужчина начал злоупотреблять спиртным и ссориться с хозяйкой. 

— Соседи попросили его «очистить жилплощадь», но рецидивисту это не понравилось и в состоянии алкогольного опьянения он вновь пришел к знакомому дому и пригрозил застрелить хозяйку. Испугавшись, женщина спряталась и вызвала полицию. Узнав об этом, злоумышленник скрылся в лесу и только, когда через сутки он вышел к людям, его разыскали и задержали, — говорится в сообщении. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]