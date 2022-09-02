В Касимовском районе мужчина признался в убийстве москвича

В Касимовском районе местный житель убил москвича. О случившемся мужчина через некоторое время сам сообщил в полицию, пишет «МК в Рязани».

Подробности дела журналистам рассказал следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Иван Филиппов.

Подозреваемый в убийстве вместе с товарищем выполнял работу для живущего в селе Щербатовка мужчины. Наниматель остался недоволен и поругался с работниками.

Вечером 26 августа подозреваемый пришёл домой к мужчине, между ними завязался конфликт. В ходе ссоры 48-летний гость несколько раз ударил жертву ножом. Хозяин дома скончался.

Касимовец закопал труп в лесу недалеко от села, постирал одежду, а нож, вещи убитого и лопату выкинул в реку.

Погибший жил один, свидетелей убийстве не было. О преступлении могли долго не узнать, но убийцу замучила совесть. 29 августа он пришёл в полицию и сам рассказал о случившемся.

2 сентября суд принял решение поместить подозреваемого в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.