В Касимовском районе мужчина погиб после столкновения с «Камазом»

В пятницу, 21 мая, в Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Человек погиб после столкновения легковушки с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 11:35 на 150-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород». 30-летний житель Касимовского района за рулем ВАЗ-2107 двигался в сторону Касимова. В какой-то момент он врезался в «Камаз»-манипулятор под управлением 44-летнего жителя райцентра.
По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства уточняются.