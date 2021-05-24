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Понедельник, 24 мая, 2021
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В Касимовском районе мужчина погиб после столкновения с «Камазом»

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В пятницу, 21 мая, в Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Человек погиб после столкновения легковушки с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Авария произошла примерно в 11:35 на 150-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород». 30-летний житель Касимовского района за рулем ВАЗ-2107 двигался в сторону Касимова. В какой-то момент он врезался в «Камаз»-манипулятор под управлением 44-летнего жителя райцентра. 

— В результате водитель автомобиля ВАЗ-2170 от полученных травм скончался на месте ДТП, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

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