В Касимовском районе мужчина погиб после столкновения с «Камазом»

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В пятницу, 21 мая, в Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Человек погиб после столкновения легковушки с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 11:35 на 150-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород». 30-летний житель Касимовского района за рулем ВАЗ-2107 двигался в сторону Касимова. В какой-то момент он врезался в «Камаз»-манипулятор под управлением 44-летнего жителя райцентра.

— В результате водитель автомобиля ВАЗ-2170 от полученных травм скончался на месте ДТП, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства уточняются.