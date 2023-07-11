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В касимовском районе Черёмушки построили хоккейную площадку

7info
Фото: kasimovduma.ru

В понедельник, 10 июля, в Касимове прошла приёмка новой хоккейной площадки, построенной в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил сайт Касимовской городской Думы.

Площадку построили в районе Черёмушки между многоквартирными домами № 191, 191А, 191Б, 193 на улице Советской.

В рамках депутатского контроля заместители главы муниципального образования Елена Федюнина и Дмитрий Детинов, депутат Касимовской городской Думы Василий Шмелев провели осмотр вместе с главой администрации города Иваном Бахиловым, представителями подрядчика, администрации и общественности.

— Хоккейная площадка соответствует современным требованиям: установлено пластиковое ограждение, освещение присутствует по всему периметру коробки, установлены трибуна и скамейки, — сообщает сайт гордумы.

Благоустройство общественной территории будет продолжено.

В касимовском районе Черёмушки построили хоккейную площадку
В касимовском районе Черёмушки построили хоккейную площадку

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