В касимовском районе Черёмушки построили хоккейную площадку

В понедельник, 10 июля, в Касимове прошла приёмка новой хоккейной площадки, построенной в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил сайт Касимовской городской Думы.

Площадку построили в районе Черёмушки между многоквартирными домами № 191, 191А, 191Б, 193 на улице Советской.

В рамках депутатского контроля заместители главы муниципального образования Елена Федюнина и Дмитрий Детинов, депутат Касимовской городской Думы Василий Шмелев провели осмотр вместе с главой администрации города Иваном Бахиловым, представителями подрядчика, администрации и общественности.

— Хоккейная площадка соответствует современным требованиям: установлено пластиковое ограждение, освещение присутствует по всему периметру коробки, установлены трибуна и скамейки, — сообщает сайт гордумы.

Благоустройство общественной территории будет продолжено.