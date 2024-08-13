Вторник, 13 августа, 2024

В Касимовском районе более 100 гектаров леса нуждаются в санитарно-оздоровительных мероприятиях

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/id708810740?from=search

Лесопатологи завершили обследования в трех лесничествах Касимовском района. Об этом сообщается в группе Центра защиты леса Рязанской области

Отмечается, что полевые работы уже закончены. Лесопатологи обследовали леса на общей площади 474 га. По результатам обследования на площади 101 га выявили насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью. Это значит, что деревья здесь нуждаются в различных санитарно-оздоровительных мероприятиях.

На всей остальной обследуемой территории насаждения имеют удовлетворительное санитарное и лесопатологическое состояние.

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