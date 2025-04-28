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Фото: администрация Касимовского округа
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В Касимовском округе возрождают КВН

Анастасия Мериакри

В Касимовском округе возрождают КВН. Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. 

Девять команд, в составе которых лучшие юмористы округа из числа студентов и школьников. Участников поприветствовал заместитель председателя Думы Касимовского муниципального округа Дмитрий Детинов.

Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН. Профессиональные юмористы приезжали в округ, чтобы поддержать юных квнщиков, дать им советы, помочь с номерами.

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В состав жюри вошли заместитель главы администрации Касимовского муниципального округа Татьяна Седова, заместитель председателя Думы Касимовского муниципального округа Дмитрий Детинов, начальник управления образования и молодежной политики Касимовского муниципального округа Ирина Голубева, директор Дворца культуры Александр Щербаков, индивидуальный предприниматель Александр Аксенов.

На суд зрителей и жюри ребята представили выступления, насыщенные шутками и креативными номерами. Победителем стала команда «No comments» школы №7. Серебро забрали команды «Школа ремонта» Гусевской школы и команда школы №2 «Не придумали». Третье место – у команды школы №1 «Нам есть что сказать» и команды нефтегазового колледжа «КНГК».

Возрастное ограничение 6+.

В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
Фото: администрация Касимовского округа
В Касимовском округе возрождают КВН Первые команды вышли на сцену со своими номерами, оставив после себя шлейф позитива и море смеха. Помощь командам оказала Рязанская официальная лига КВН.
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