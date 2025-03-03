В Касимовском округе установят мемориальные доски в честь героев СВО и Почётного гражданина

Состоялось заседание межведомственной топонимической комиссии Касимовского муниципального округа. Заседание проходило в очном формате с голосованием.

В ходе заседания обсуждался вопрос об установке мемориальных досок в честь:

Савинова Виталия Олеговича — выпускника Сынтульской средней школы, который героически погиб в ходе специальной военной операции. Сарана Павла Вацлавовича — ученика Средней школы № 4, также погибшего в ходе СВО. Морозова Алексея Николаевича — выпускника Средней школы № 1, который героически отдал свою жизнь в в ходе СВО.

Реклама

Обсудили вопрос увековечивания памяти Родина Николая Александровича — писателя, участника Великой Отечественной войны, члена Союза писателей России, первого лауреата Всероссийской литературной премии «Малая Родина» и Почетного гражданина Касимова. В честь него также решили установить мемориальную доску.