В Касимовском округе продолжаются работы по ремонту моста через реку Сынтулку

В Касимовском округе Рязанской области активно ведутся работы по капитальному ремонту железобетонного моста через реку Сынтулка, протяженностью более 72 м. Этот проект осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который является продолжением национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Искусственное сооружение располагается на участке региональной автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Эта дорога имеет большое значение для жителей Касимовского района, так как она ведет к больнице в поселке Сынтул, к фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Лощинино, а также по ней проходит школьный маршрут.

На текущем этапе работ специалисты уже завершили устройство гафрированных труб, организовали объездной проезд через мост, установили ростверки и шкафные сетки. В настоящее время специалисты подрядной организации занимаются монтажом стоек опор, очистных сооружений и открылков береговых опор.

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Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе уже был отремонтирован мост через реку Гусь.