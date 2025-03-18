В Касимовском округе приступили к весенним полевым работам

Касимовские аграрии приступили к весенним полевым работам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Касимовского округа Рязанской области.

Сейчас проводится подкормка озимых зерновых культур и многолетних трав — это важный этап в подготовке к будущему урожаю. Подкормлено 600 га многолетних трав и 350 га озимых зерновых культур.

Под урожай 2025 года озимых зерновых посеяно 6092 га, из которых основную часть занимает озимая пшеница — 5288 га. Также в структуру посевов входят рожь (604 га), озимая тритикале (200 га) и озимые масличные культуры (40 га). Состояние озимых на текущий момент оценивается как удовлетворительное, но окончательные данные о перезимовке будут ясны после возобновления вегетации растений.

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Сев яровых культур планируют начать как только позволят погодные условия.

Из-за небольшого запаса влаги в почве, хозяйства постараются провести посевную кампанию в оптимально сжатые сроки. По предварительному плану, сев яровых составит порядка 12,5 тыс. га.

Подготовку к весенним работам провели заблаговременно и в полном объёме. Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами: удобрениям, техникой, топливом, семенами.