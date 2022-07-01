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Пятница, 1 июля, 2022

В Касимовском ММЦ хранили лекарства с нарушениями

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В Касимовском ММЦ хранили лекарства с нарушениями

Прокуратура проверила, как Касимовский ММЦ осуществляет хранение лекарств. Результаты проверки опубликованы на сайте надзорного органа.

Установлено, что медучреждение имеет лицензию на осуществление фармдеятельности, в том числе в подведомственных ему Лашманской, Гусевской, Сынтульской и Елатомской участковых больницах.

Установлено, что лекарства там хранились с нарушением требований: не соблюдался температурный режим, медикаменты складировались на полу. Также в журнале отсутствовал учёт параметров воздуха.

По факту выявленных нарушений в отношение руководителей Лашманской, Гусевской, Сынтульской и Елатомской участковых больниц возбуждены административные дела. Виновным выдали предупреждения.

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