Понедельник, 21 августа, 2023
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В касимовской школе № 2 отремонтировали учебные мастерские

7info

В школе № 2 города Касимова прошла общественная приёмка учебных мастерских, отремонтированных за счёт областных субсидий, выделенных в рамках подготовки к началу учебного года. Подробности сообщила группа администрации города ВКонтакте.

Комиссия совместно с представителями родительского комитета школы проверила выполненные работы.

На выделенные средства установлена новая кровля, побелен фасад здания, также установили пластиковые окна и новые двери, провели замену напольного покрытия, отремонтировали санузлы, заменили проводку, покрасили стены и установили новый потолок.

В касимовской школе № 2 отремонтировали учебные мастерские
В касимовской школе № 2 отремонтировали учебные мастерские
В касимовской школе № 2 отремонтировали учебные мастерские

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