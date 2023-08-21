В касимовской школе № 2 отремонтировали учебные мастерские

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в Telegram, что возле ее дома в Истринском районе Московской области упал беспилотник. Инцидент произошел рано утром в понедельник. «Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице», – пояснила Симоньян. Главред RT поблагодарила российские силы ПВО за качественную работу, благодаря которой...