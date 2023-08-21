В касимовской школе № 2 отремонтировали учебные мастерские

В школе № 2 города Касимова прошла общественная приёмка учебных мастерских, отремонтированных за счёт областных субсидий, выделенных в рамках подготовки к началу учебного года. Подробности сообщила группа администрации города ВКонтакте.
Комиссия совместно с представителями родительского комитета школы проверила выполненные работы.
На выделенные средства установлена новая кровля, побелен фасад здания, также установили пластиковые окна и новые двери, провели замену напольного покрытия, отремонтировали санузлы, заменили проводку, покрасили стены и установили новый потолок.